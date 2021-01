Allarme neve ad Accumoli, casette d’emergenza a rischio crollo. La Protezione civile non può intervenire (Di sabato 9 gennaio 2021) Una nevicata abbondante, anche prevedibile visto l’altitudine, e il cratere di Accumoli, in provincia di Rieti, è di nuovo in ginocchio. L’Allarme viene dal Comitato Illica vive, fondato dalla giornalista Sabrina Fantauzzi. Che dal suo profilo Facebook fotografa in tempo reale la situazione che rischia di esplodere nelle prossime ore in una zona flagellata dal sisma di 4 anni fa. Allarme neve ad Accumuli, l’Sos del comitato ‘Illica vive’ A fare le spese della ‘troppa neve’ le abitazioni d’emergenza, teoricamente provvisorie, nella quali abitano tanti residenti. Molti dei quali anziani. Sistemati lì dopo il tragico terremoto dell’agosto 2016, che rase quasi al suolo Amatrice. “I tetti delle Sae (sistemazioni abitative d’emergenza, ndr) nel cratere di ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 9 gennaio 2021) Una nevicata abbondante, anche prevedibile visto l’altitudine, e il cratere di, in provincia di Rieti, è di nuovo in ginocchio. L’viene dal Comitato Illica vive, fondato dalla giornalista Sabrina Fantauzzi. Che dal suo profilo Facebook fotografa in tempo reale la situazione che rischia di esplodere nelle prossime ore in una zona flagellata dal sisma di 4 anni fa.ad Accumuli, l’Sos del comitato ‘Illica vive’ A fare le spese della ‘troppa’ le abitazioni, teoricamente provvisorie, nella quali abitano tanti residenti. Molti dei quali anziani. Sistemati lì dopo il tragico terremoto dell’agosto 2016, che rase quasi al suolo Amatrice. “I tetti delle Sae (sistemazioni abitative, ndr) nel cratere di ...

RaiNews : La situazione è già critica ma purtroppo potrebbe peggiorare per le ulteriori nevicate in arrivo e il drastico calo… - morganipatrizia : RT @RaiNews: La situazione è già critica ma purtroppo potrebbe peggiorare per le ulteriori nevicate in arrivo e il drastico calo delle temp… - Agricolturabio1 : RT @RaiNews: La situazione è già critica ma purtroppo potrebbe peggiorare per le ulteriori nevicate in arrivo e il drastico calo delle temp… - francang1950 : RT @RaiNews: La situazione è già critica ma purtroppo potrebbe peggiorare per le ulteriori nevicate in arrivo e il drastico calo delle temp… - GiovanniCalcara : ?? Allarme rosso per neve. La Comunità di Madrid è in massima allerta per le nevicate in tutto il suo territorio,ecc… -

Ultime Notizie dalla rete : Allarme neve Allarme neve domani e lunedì Il Comune richiama il personale LA NAZIONE Tempesta di neve Filomena: tre morti in Spagna

Tre persone sono morte in Spagna a causa della tempesta di neve Filomena che ha colpito il Paese nelle ultime ore, paralizzando il traffico e lasciando migliaia di persone bloccate nelle auto, nelle s ...

Spagna, allerta rossa per la tempesta di neve "Filomena": la più forte in cinquant'anni

Traffico in tilt su più di 400 strade e chiuse 50 scuole. A Madrid sospesi fermi i voli dell’aeroporto internazionale di Barajas e gli autobus pubblici. Colpite anche l’Aragona, la regione di Valencia ...

Tre persone sono morte in Spagna a causa della tempesta di neve Filomena che ha colpito il Paese nelle ultime ore, paralizzando il traffico e lasciando migliaia di persone bloccate nelle auto, nelle s ...Traffico in tilt su più di 400 strade e chiuse 50 scuole. A Madrid sospesi fermi i voli dell’aeroporto internazionale di Barajas e gli autobus pubblici. Colpite anche l’Aragona, la regione di Valencia ...