Virus da mail con scheda di valutazione da Istruzione.it, quali sono i pericoli (Di venerdì 8 gennaio 2021) Sta circolando molto in questa prima parte del 2021 un Virus associato ad una mail con scheda di valutazione in allegato, solo all'apparenza proveniente da un indirizzo con dominio Istruzione.it. Il Ministero non è naturalmente artefice di alcuna diffusione di malware ai danni dei cittadini italiani. Semmai degli hacker, sfruttando il nome dell'organo di governo ed un particolare momento dell'anno, stanno tentando di infettare il maggior numero di dispositivi. C'è un doveroso retroscena del Virus tramesso attraverso l'ormai nota mail con scheda di valutazione. Per l'anno accademico 2020/2021, le valutazioni della scuola primaria non saranno espresse in voci numerici ma con giudizi testuali non abbreviati. Proprio in queste ...

