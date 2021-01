Ultime Notizie Roma del 08-01-2021 ore 18 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 8 gennaio 2021)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno al momento abbiamo accesso ad un milione di dosi del vaccino fai le potremo acquistare fino a 300 milioni di dosi aggiuntive raddoppiando la disponibilità sono le parole della presidente della commissione Ue Ursula von der leyen nel corso di un punto stampa oggi a Bruxelles Ricordati vittime in Germania nelle24 ore 1188 i decessi e 31849 i nuovi casi a livello globale i positivi hanno superato la soglia degli 88 milioni secondo i conteggi della John Hopkins University record negli Stati Uniti 4000 morti in 24 ore la politica si tolgono leggendo la riunione del premier Giuseppe conte con i capi delegazione sul recovery Plan allargata anche a due delegati per ognuno dei partiti di maggioranza insieme a Dario Franceschini PD Alfonso Bonafede Movimento 5 Stelle ...