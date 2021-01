Udienza sul caso Open Arms: le Ong preparano la vendetta (Di venerdì 8 gennaio 2021) Mauro Indelicato Domani prima Udienza preliminare sul caso Open Arms a Palermo, l'Ong: "Noi ci saremo, violati i diritti". Salvini già presente nel capoluogo siciliano: "Ho fatto il mio dovere" Partirà domani all'interno dell'aula bunker di Palermo la fase processuale relativa al caso Open Arms, il quale vede come imputato l'ex ministro dell'Interno Matteo Salvini. L'Udienza preliminare nel capoluogo siciliano arriva dopo il definitivo via libera del Senato dello scorso 30 luglio al processo nei confronti del leader della Lega. Il caso risale agli ultimi giorni di vita del governo gialloverde, ossia l'esecutivo Conte I. L'Ong spagnola Open Arms per diverse settimane nell'agosto del 2019 ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 8 gennaio 2021) Mauro Indelicato Domani primapreliminare sula Palermo, l'Ong: "Noi ci saremo, violati i diritti". Salvini già presente nel capoluogo siciliano: "Ho fatto il mio dovere" Partirà domani all'interno dell'aula bunker di Palermo la fase processuale relativa al, il quale vede come imputato l'ex ministro dell'Interno Matteo Salvini. L'preliminare nel capoluogo siciliano arriva dopo il definitivo via libera del Senato dello scorso 30 luglio al processo nei confronti del leader della Lega. Ilrisale agli ultimi giorni di vita del governo gialloverde, ossia l'esecutivo Conte I. L'Ong spagnolaper diverse settimane nell'agosto del 2019 ...

