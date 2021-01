Tutto pronto per il D’Aversa-bis: come giocherà il suo ‘nuovo’ Parma (Di venerdì 8 gennaio 2021) Roberto D’Aversa torna sulla panchina del Parma. come giocherà la sua squadra? Le ultimissime notizie sui ducali L’avvicendamento in panchina è ufficiale ormai da circa 24 ore e nel frattempo Roberto D’Aversa ha già diretto due allenamenti del Parma. Il ritorno di Bob, che ha sostituito Fabio Liverani, è stato accolto con entusiasmo dalla piazza (bisogna ricordare però che una parte della piazza non amava particolarmente il tecnico per il calcio praticato ma forse si è dovuta ricredere perché i risultati sono stati sempre dalla sua parte). Roberto D’Aversa, sotto contratto fino al 2022, in estate aveva deciso di non proseguire il suo rapporto con il Parma ma ora la situazione è diversa. Bisogna risalire la china, bisogna ricaricare con la giusta ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 8 gennaio 2021) Robertotorna sulla panchina della sua squadra? Le ultimissime notizie sui ducali L’avvicendamento in panchina è ufficiale ormai da circa 24 ore e nel frattempo Robertoha già diretto due allenamenti del. Il ritorno di Bob, che ha sostituito Fabio Liverani, è stato accolto con entusiasmo dalla piazza (bisogna ricordare però che una parte della piazza non amava particolarmente il tecnico per il calcio praticato ma forse si è dovuta ricredere perché i risultati sono stati sempre dalla sua parte). Roberto, sotto contratto fino al 2022, in estate aveva deciso di non proseguire il suo rapporto con ilma ora la situazione è diversa. Bisogna risalire la china, bisogna ricaricare con la giusta ...

