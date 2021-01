Torre del Greco | uccise la madre con un cacciavite | per la perizia incapace di intendere e di volere

Leggi su 2anews

(Di venerdì 8 gennaio 2021) Nonostante la valutazione, il 33enne didelè in grado di sostenere il giudizio ed è ora quindi verosimile che sia sottoposto a processo. E’ stato ritenuto “die di” al momento del fatto il 33enne in cura per problemi psichiatrici che il 22 novembre scorso, giorno precedente all’arresto, in