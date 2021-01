Torino, Giampaolo chiude a Krunic: «È forte, ma non arriverà» (Di venerdì 8 gennaio 2021) Marco Giampaolo ha chiuso la porta all’ipotetico arrivo al Torino di Rade Krunic Marco Giampaolo, allenatore del Torino, in conferenza stampa ha chiuso le porte all’ipotetico arrivo in granata del centrocampista del Milan Rade Krunic. «Innanzitutto auguri di pronta guarigione dal Covid. È un calciatore che ho allenato all’Empoli, poi l’ho ritrovato al Milan ma non l’ho mai allenato di fatto perché era reduce da infortuni. E’ migliorato perché le esperienze ti fanno migliorare e quando approdi in una grande squadra accresci il tuo livello di autostima. È forte, con qualità, ma non verrà a giocare al Torino». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 8 gennaio 2021) Marcoha chiuso la porta all’ipotetico arrivo aldi RadeMarco, allenatore del, in conferenza stampa ha chiuso le porte all’ipotetico arrivo in granata del centrocampista del Milan Rade. «Innanzitutto auguri di pronta guarigione dal Covid. È un calciatore che ho allenato all’Empoli, poi l’ho ritrovato al Milan ma non l’ho mai allenato di fatto perché era reduce da infortuni. E’ migliorato perché le esperienze ti fanno migliorare e quando approdi in una grande squadra accresci il tuo livello di autostima. È, con qualità, ma non verrà a giocare al». Leggi su Calcionews24.com

