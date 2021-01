Strage di Viareggio, la Cassazione annulla la condanna di Moretti: va rifatto il processo (Di venerdì 8 gennaio 2021) Il pg della Suprema Corte aveva chiesto un nuovo processo per l’ex amministratore di Fs, Nell’incidente ferroviario del 29 giugno 2009 morirono 32 persone Leggi su corriere (Di venerdì 8 gennaio 2021) Il pg della Suprema Corte aveva chiesto un nuovoper l’ex amministratore di Fs, Nell’incidente ferroviario del 29 giugno 2009 morirono 32 persone

