Scuola, 14 Regioni dicono no alla ripresa l'11 gennaio (Di venerdì 8 gennaio 2021) Continua il braccio di ferro governo-Regioni sulla Scuola in presenza. Sono 14 le Regioni che hanno deciso di rinviare ulteriormente il ritorno in aula dei ragazzi delle superiori, previsto per l'11 ...

Ultime Notizie dalla rete : Scuola Regioni Scuola, le regioni «sconfessano» il governo: ritorno in classe alle superiori rinviato quasi ovunque Il Sole 24 ORE La Lombardia è tra le cinque ragioni arancioni fino al 15 gennaio: poi altra stretta

Così anche Emilia Romagna, Veneto, Calabria e Sicilia. Aperta la discussione se confermare o meno nel nuovo Dpcm la possibilità di muoversi una sola volta al giorno in massimo due persone per andare a ...

Riapertura scuole o rinvio, la mappa delle regioni

Ritorno tre i banchi sempre più lontano per la maggior parte degli studenti italiani. Da Nord a Sud sono in molti i governatori ad aver scelto di prorogare la didattica a distanza soprattutto tra gli ...

