Salgono i contagi ed aumentano le incertezze: scuole per il momento aperte (Di venerdì 8 gennaio 2021) La situazione va via via peggiorando, stando alle ultime stime, agli ultimi dati, alle ultime riflessioni degli esperti. Terapia intensiva (Facebook)I contagi sembrano aumentare, o almeno in ogni caso diminuisce la decrescita della curva. Nei fatti, i casi aumentano, è visibile regione per regione, e chiaramente anche il dato nazionale alla fine ne risente. Colpiscono però i casi territoriali con alcune regioni in cui a situazione appare ai limiti del gestibile. In ogni caso si attenderà ancora qualche giorno perchè il Governo agisca in un certo modo. Per ora sancite le zone arancioni in Veneto, Lombardia, Emilia Romagna, Calabria e Sicilia. Poi si deciderà la prossima settimana. Nel frattempo le misure restano queste, con il governatore campano, Vincenzo De Luca che ha già ampiamente criticato l'operato del Governo, auspicando una ...

