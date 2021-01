Richiamato formaggio D O P

(Di venerdì 8 gennaio 2021) Richiamati diversi lotti di undella Val Brembana. Qual è e cosa si rischia. Quando si parla di alimenti, specie se di uso comune, l’attenzione non è mai troppa. È infatti molto importante conoscerne gli eventuali rischi e aggiornarsi per tempo riguardo i pericoli che si corrono mangiandoli. Un esempio recente è quello di un L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Ultime Notizie dalla rete : Richiamato formaggio

CheDonna.it

Due prodotti - "Insalata mista chef select & you" e "Insalata fresca El Toro" potrebbero essere contaminate dalla listeria ...Vendute anche in Ticino le insalate interessate dal provvedimento. Aldi e Migros consigliano di non consumare i prodotti indicati ...