Miozzo | “Con il covid ci dobbiamo convivere”

Leggi su improntaunika

(Di venerdì 8 gennaio 2021) Alessandro Nunziati “Stiamo in piena pandemia, la curva si è stabilizzata non si sta abbassando come auspicheremmo. Il controllo del sistema sanitario sta reggendo: è in sofferenza in molte Regioni del Paese, però diciamo che la macchina sta perfettamente tenendo”. Lo ha dichiarato in un’intervista a Buongiorno, su Sky TG24, Agostino, il coordinatore del Comitato tecnico scientifico (Cts), commentando gli ultimi numeri dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione del coronavirus in Italia. “Siamo molto preoccupati della potenziale evoluzione, auspichiamo che verso la fine della prossima settimana si possano vedere gli effetti di quelle dolorose restrizioni che abbiamo imposto per il periodo di Natale”, ha aggiunto. “La migliore soluzione per la malattia dovrebbe essere il lockdown totale, ma è evidente che noi non possiamo mettere il Paese in ...