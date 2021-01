Mihajlovic | “Dobbiamo avere più mentalità offensiva per vincere determinate gare”

Leggi su alfredopedulla

(Di venerdì 8 gennaio 2021) In conferenza stampa, alla vigilia di Genoa-Bologna, il tecnico dei felsinei, Sinisa, parla della gara di domani, cruciale per la salvezza e torna sugli arbitri, criticati dopo la gara con l’Udinese. Queste le sue parole: “Devo ripetere quello he ho detto dopo la partita e provo a spiegarmi meglio: finché eravamo 11 contro 11 non c’era stata partita, penso che la avremmo portata a casa quasi sicuramento. Dopo in 10 abbiamo sofferto e alla fine il pareggio è stato giusto. Mi rode aver preso gol nel recupero, ma se lo avessimo preso prima magari avremmo anche perso. Ho parlato anche con i ragazzi, ho fatto i complimenti per il primo tempo e per come abbiamo difeso nel secondo. Quello chemigliorare è il giocare in 10, perché non possiamo smettere di attaccare e pensare solo a difendere. Sono sicuro che se in quel momento fossimo stati ...