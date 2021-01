Mentre Trump aizzava il popolo bue, i figli festeggiavano con l'entourage di nababbi (Di venerdì 8 gennaio 2021) Gloria di Umberto Tozzi in sottofondo, nessuna mascherina, solo sorrisi tronfi e soddisfatti: è il dietro le quinte del discorso con cui Trump ha aizzato la folla di fanatici contro il Parlamento, a ... Leggi su globalist (Di venerdì 8 gennaio 2021) Gloria di Umberto Tozzi in sottofondo, nessuna mascherina, solo sorrisi tronfi e soddisfatti: è il dietro le quinte del discorso con cuiha aizzato la folla di fanatici contro il Parlamento, a ...

LiaQuartapelle : Mentre negli USA i repubblicani lo chiamano golpista, in Italia c’è una fan di Trump che sostiene che bisogna fare… - FranAltomare : Fa ridere che la polizia spari a qualsiasi cosa ricordi anche vagamente un afroamericano, mentre a #CapitolHill i s… - ilfoglio_it : Le telefonate pressanti del Pd al ministro degli Esteri: 'Devi dire qualcosa su quello che sta succedendo in Americ… - ChristinaThe8th : RT @amaricord: Joe Biden e Kamala Harris vengono certificati ufficialmente come nuovo presidente e vicepresidente degli Stati Uniti mentre… - Theskeptical_ : @luomomascherato @GuidoCrosetto Hanno passato due giorni a dare contro a Trump senza nemmeno nominare l'altra parte… -