"La regina Elisabetta stava per divorziare 63 volte". Anche a Corte non va tutto bene

Leggi su ilgiornale

(Di venerdì 8 gennaio 2021) Francesca Rossi Che cos’è il Cambridge Carry? Perché ladetesta la parola “pregnant”? Dove è finita una delle più belle parure di Lady Diana? Cercheremo di rispondere a queste e ad altre curiosità nelle Pillole Reali di questa settimana Per i reali l'immagine è un modo per presentarsi al mondo ed essere ricordati. Addirittura gli accessori possono essere uno scudo contro le ansie. Pensate al modo in cui Kate Middleton stringe le sue handbag. Un atteggiamento diventato una vera e propria moda, il "Cambridge Carry". Se parliamo di immagine, poi, non possiamo certo trascurare il make up. È stato appena scoperto quello che sembrerebbe l'elisir di lunga vita della. Una notizia, questa, molto interessante per i fan di Sua Maestà, poiché il capitolo "royal beauty" è stato ...