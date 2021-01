Italia-Spagna in tv: data, orario e diretta streaming semifinale World League 2021 (Di venerdì 8 gennaio 2021) Dopo la strepitosa vittoria contro l’Ungheria in rimonta, l’Italia della pallanuoto si gioca in un colpo solo il pass per la finale e per le Final Eight di World League 2021. Il Settebello affronterà la Spagna in semifinale, ecco la data, l’orario e le informazioni sulla diretta tv e streaming. Gli azzurri scenderanno in vasca sabato 9 gennaio alle ore 20.15, diretta tv non disponibile e streaming a pagamento su Fina tv. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 8 gennaio 2021) Dopo la strepitosa vittoria contro l’Ungheria in rimonta, l’della pallanuoto si gioca in un colpo solo il pass per la finale e per le Final Eight di. Il Settebello affronterà lain, ecco la, l’e le informazioni sullatv e. Gli azzurri scenderanno in vasca sabato 9 gennaio alle ore 20.15,tv non disponibile ea pagamento su Fina tv. SportFace.

