I Beckham nella bufera | Violano il lockdown per festeggiare un Capodanno di lusso (Di venerdì 8 gennaio 2021) Violano le rigide normi anti-Covid per fuggire negli Stati Uniti e festeggiare un Capodanno sfarzoso. E’ l’accusa rivolta dai media inglese a David Beckham e alla moglie Victoria. bufera in… L'articolo I Beckham nella bufera Violano il lockdown per festeggiare un Capodanno di lusso proviene da Meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di venerdì 8 gennaio 2021)le rigide normi anti-Covid per fuggire negli Stati Uniti eunsfarzoso. E’ l’accusa rivolta dai media inglese a Davide alla moglie Victoria.in… L'articolo Iilperundiproviene da Meteoweek.com.

zazoomblog : Beckham nella bufera: ignora le restrizioni in Inghiterra per volare negli USA per il nuovo anno. Lui si difende: “… - ItaSportPress : Beckham nella bufera: ignora le restrizioni in Inghiterra per volare negli USA per il nuovo anno. Lui si difende: '… - gippu1 : Perché Vladimir Golemic è il David Beckham serbo? Quando scrisse 'Niño non aver paura di sbagliare un calcio di rig… - sportli26181512 : Clamoroso, Beckham nei guai: 'È scappato negli Usa': Dall'Inghilterra arrivano accuse nei confronti dell'ex stella… - giorgiamaggioo : RT @fevarless: ?? David Beckham paparazzato con i figli nella macchina di Harry Styles -