Hans Christian Gram | la classificazione dei batteri porta il suo nome

Il personaggio della rubrica di oggi dedicata agli "Esseri Unici" è Hans Christian Gram. Medico, patologo e farmacologo danese, nacque a Copenaghen il 13 settembre 1853. Studiò botanica all'Università di Copenaghen, questo lo portò a spostare il suo interesse alla farmacologia e a specializzarsi nell'uso del microscopio. Nel 1891, Gram divenne rettore in farmacologia, ed in seguito, lo stesso anno, fu nominato professore all'Università di Copenaghen. Il suo nome noto in tutto il mondo è legato alla scoperta che Hans Christian Gram fece durante la sua brillante carriera. Sua è la tecnica di studio dei batteri denominata "Metodo Gram". La sua scoperta avvenne nel 1884 quando si trovava a Berlino per compie studi sui ...

Hans Christian Gram è il personaggio della rubrica "Esseri Unici" medico, patologo. Si deve a lui il metodo di classificazione dei batteri ...

