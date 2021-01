Governo, Zingaretti “Andare avanti nel confronto” (Di venerdì 8 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Un piano serio che offra un futuro all’Italia, non una crisi di Governo. Il segretario del Partito Democratico, Nicola Zingaretti, traccia la strada da imboccare nelle prossime settimane, lo fa convocando una direzione nazionale del Partito, “anche se siamo nel pieno di una vicenda politica in continua evoluzione”. Nella sua relazione il segretario Dem riconosce che “l’Italia, a dispetto di tanti profeti di sventura, finora si è mossa bene. Nel modo giusto. I risultati di questa prima fase della campagna di vaccinazione sono ottimi, ma la strada è ancora lunga”. Accanto all’emergenza sanitaria c’è da lavorare per quella sociale ed economica: “Il Pd, non si distrae, questa è la priorità: contrastare gli effetti negativi a medio-lungo termine della pandemia, in particolare sulle persone più svantaggiate, diventa un nostro impegno ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 8 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Un piano serio che offra un futuro all’Italia, non una crisi di. Il segretario del Partito Democratico, Nicola, traccia la strada da imboccare nelle prossime settimane, lo fa convocando una direzione nazionale del Partito, “anche se siamo nel pieno di una vicenda politica in continua evoluzione”. Nella sua relazione il segretario Dem riconosce che “l’Italia, a dispetto di tanti profeti di sventura, finora si è mossa bene. Nel modo giusto. I risultati di questa prima fase della campagna di vaccinazione sono ottimi, ma la strada è ancora lunga”. Accanto all’emergenza sanitaria c’è da lavorare per quella sociale ed economica: “Il Pd, non si distrae, questa è la priorità: contrastare gli effetti negativi a medio-lungo termine della pandemia, in particolare sulle persone più svantaggiate, diventa un nostro impegno ...

