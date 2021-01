Governo, al via il vertice tra Conte e i capidelegazione allargato ai rappresentanti dei partiti di maggioranza (Di venerdì 8 gennaio 2021) È iniziato a Palazzo Chigi il vertice del premier Giuseppe Conte con i capi delegazione e i rappresentanti dei partiti di maggioranza sul Recovery plan. Alcuni dei partecipanti sono presenti di persona, altri in videoconferenza. Alla riunione prendono parte i ministri Roberto Gualtieri, Stefano Patuanelli, Enzo Amendola e Peppe Provenzano, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Riccardo Fraccaro. Per i partiti sono presenti i capi delegazione Dario Franceschini del Pd, Alfonso Bonafede del M5s, Teresa Bellanova d’Italia viva e Roberto Speranza di Leu. Con loro ci sono per il M5s la viceministro Laura Castelli e la sottosegretaria Laura Agea, per il Pd il vicesegretario Andrea Orlando e la presidente della conferenza delle donne Cecilia D’Elia, per Leu i capigruppo Federico ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 8 gennaio 2021) È iniziato a Palazzo Chigi ildel premier Giuseppecon i capi delegazione e ideidisul Recovery plan. Alcuni dei partecipanti sono presenti di persona, altri in videoconferenza. Alla riunione prendono parte i ministri Roberto Gualtieri, Stefano Patuanelli, Enzo Amendola e Peppe Provenzano, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Riccardo Fraccaro. Per isono presenti i capi delegazione Dario Franceschini del Pd, Alfonso Bonafede del M5s, Teresa Bellanova d’Italia viva e Roberto Speranza di Leu. Con loro ci sono per il M5s la viceministro Laura Castelli e la sottosegretaria Laura Agea, per il Pd il vicesegretario Andrea Orlando e la presidente della conferenza delle donne Cecilia D’Elia, per Leu i capigruppo Federico ...

