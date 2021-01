Governo, al via il vertice sul Recovery plan. Rosato (Italia Viva): «Conte? Non è indispensabile» (Di venerdì 8 gennaio 2021) La terra trema sotto i piedi del Governo Conte II. È iniziato a Palazzo Chigi il vertice del premier Giuseppe Conte, previsto per le 18 di oggi – 8 gennaio. Il premier Giuseppe Conte sta incontrando i capidelegazione per discutere il Recovery plan sulla ripresa post Coronavirus da presentare all’Unione europea. È l’incontro che precede il cruciale Consiglio dei ministri dei prossimi giorni, ma quello di oggi è tutt’altro che una formalità. Italia Viva, che se conferma le sue intenzioni di rottura, potrebbe trasformare l’evento nella resa dei conti finale, non ha portato un nuovo documento sul Recovery. Si è invece presentata al tavolo con il testo presentato al ministero dell’Economia il 30 dicembre e composto da 62 ... Leggi su open.online (Di venerdì 8 gennaio 2021) La terra trema sotto i piedi delII. È iniziato a Palazzo Chigi ildel premier Giuseppe, previsto per le 18 di oggi – 8 gennaio. Il premier Giuseppesta incontrando i capidelegazione per discutere ilsulla ripresa post Coronavirus da presentare all’Unione europea. È l’incontro che precede il cruciale Consiglio dei ministri dei prossimi giorni, ma quello di oggi è tutt’altro che una formalità., che se conferma le sue intenzioni di rottura, potrebbe trasformare l’evento nella resa dei conti finale, non ha portato un nuovo documento sul. Si è invece presentata al tavolo con il testo presentato al ministero dell’Economia il 30 dicembre e composto da 62 ...

È iniziato a Palazzo Chigi il vertice del premier Giuseppe Conte con i capi delegazione e i rappresentanti dei partiti di maggioranza sul Recovery plan. Alcuni dei partecipanti sono presenti di person ...

Le scosse dell’assalto al Campidoglio Usa, arrivano anche a Palazzo Chigi. Nel mirino, Giuseppe Conte. E, questa volta, non solo ...

