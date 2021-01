Giornale radio sociale | edizione dell’8 gennaio 2021

Leggi su dire

(Di venerdì 8 gennaio 2021) SOCIETA’ – Generosità condizionata. Il Covid-19 ha segnato il 2020 in maniera indelebile anche nel campo delle donazioni, con record in Italia e nel mondo. Ma nonostante il fatto che il 65% degli interpellati abbia visto nel Terzo settore il soggetto che più si è speso per il bene del Paese, il grosso delle donazioni è andato a enti pubblici come la Protezione Civile e gli ospedali con l’obiettivo di contribuire ad acquistare attrezzature e DPI o per l’allestimento di nuovi reparti. Il dato emerge dal Sesto Italy Giving Report di Vita.