Giappone | spese famiglie +1 | 1% a novembre su base annuale

(Di venerdì 8 gennaio 2021) (Teleborsa) – Nel mese dii consumi familiari mensili insono diminuiti dell’1,8% sumensile, attestandosi a 278.718 yen, e cresciuti dell’1,1% rispetto allo stesso mese del 2019. Lo ha comunicato l’Ufficio statistico nazionale nipponico. I dati sono migliori del previsto, in quanto gli analisti si attendevano un calo dell’1,5% sue dell’1,3% sumensile. A, la media mensile dei redditi delleoperaie è salita dello 0,6% rispetto all’anno prima, raggiungendo 473.294 yen, mentre leper consumi dell’1,6%.

(Teleborsa) - Nel mese di novembre i consumi familiari mensili in Giappone sono diminuiti dell'1,8% su base mensile, attestandosi a 278.718 yen, e cresciuti dell'1,1% rispetto allo stesso mese ...Molto bene anche il Kospi in Sud Corea, sostenuto da Samsung, mentre Shanghai soffre il ritorno del lockdown in Cina. Shijiazhuang, una città di 11 milioni di abitanti che si trova vicino a Pechino, è ...