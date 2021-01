Giancarlo Magalli, fuorionda a i Fatti Vostri: beccato a parlare di Adriana Volpe (VIDEO) (Di venerdì 8 gennaio 2021) Momenti di forte imbarazzo a i Fatti Vostri: Giancarlo Magalli non si è accorto di essere in diretta mentre stava parlando di Adriana Volpe Una clamorosa gaffe quella commessa da Giancarlo Magalli poche ore in diretta tv. Il conduttore non si è accorto di essere in onda con i Fatti Vostri mentre era intento a L'articolo Curiosauro. Leggi su curiosauro (Di venerdì 8 gennaio 2021) Momenti di forte imbarazzo a inon si è accorto di essere in diretta mentre stava parlando diUna clamorosa gaffe quella commessa dapoche ore in diretta tv. Il conduttore non si è accorto di essere in onda con imentre era intento a L'articolo Curiosauro.

infoitcultura : I fatti vostri, Giancarlo Magalli: “Alla Volpe…” ma non si accorge di essere in onda - infoitcultura : Giancarlo Magalli parla di Adriana Volpe, ma non si accorge di essere in onda. Imbarazzo in studio – VIDEO - infoitcultura : I fatti vostri, Giancarlo Magalli in un fuori onda parla di Adriana Volpe, quando si accorge che è in onda sobbalza… - infoitcultura : Giancarlo Magalli e il fuori onda imbarazzante su Adriana Volpe - zazoomblog : I fatti vostri Giancarlo Magalli in un fuori onda parla di Adriana Volpe quando si accorge che è in onda sobbalza d… -