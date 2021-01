Coppia scomparsa a Bolzano, è giallo. In campo anche i cani molecolari (Di venerdì 8 gennaio 2021) Bolzano 8 gennaio 2021 - Si sta trasformando in un giallo la scomparsa a Bolzano di una Coppia di coniugi. Laura Perselli , 68 anni, e suo marito Peter Neumair , 63 anni, entrambi pensionati bolzanini,... Leggi su quotidiano (Di venerdì 8 gennaio 2021)8 gennaio 2021 - Si sta trasformando in unladi unadi coniugi. Laura Perselli , 68 anni, e suo marito Peter Neumair , 63 anni, entrambi pensionati bolzanini,...

