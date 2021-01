Cessione Inter, si muove anche Zhang (Di venerdì 8 gennaio 2021) Confermate le voci: Bc Partners pronto a rilevare anche la maggioranza. C'è già stato un primo incontro Leggi su quotidiano (Di venerdì 8 gennaio 2021) Confermate le voci: Bc Partners pronto a rilevarela maggioranza. C'è già stato un primo incontro

capuanogio : #Suning ha avviato discussioni preliminari con il fondo private equity Bc Partners per l'eventuale cessione di una… - Inter : ?? | COMUNICATO Il presidente Steven Zhang smentisce categoricamente le notizie pubblicate in data odierna in merit… - FBiasin : 'Steven #Zhang smentisce categoricamente l'ipotesi di cessione dell'#Inter e precisa che si tratta di notizie prive… - TConcilianti : Chiaramente i giornali, dando la notizia in questo modo, con la probabile cessione completa, mettono l’Inter in una… - sy_healthy : RT @capuanogio: ?? Contatti tra #Suning e #BcPartners per trattativa su quote #Inter che non esclude la cessione della maggioranza. #Zhang v… -