Australian Open 2021: top 3 ATP e WTA in quarantena ad Adelaide e non a Melbourne. Coinvolto anche Jannik Sinner (Di venerdì 8 gennaio 2021) Le parole di Craig Tiley continuano a modificare gli scenari in essere circa la quarantena degli Australian Open. Il direttore del primo Slam dell'anno, infatti, ha dichiarato che non tutti i giocatori affronteranno questo periodo nella città dello Stato della Victoria, ma ad Adelaide, che è capitale di un altro Stato, quello della South Australia, ed è anche la terra dov'è nato Lleyton Hewitt, l'ultimo numero 1 maschile espresso dal Paese. Parlando a Tennis Channel, Tiley ha confermato come ad Adelaide ci saranno circa 50 persone, per alleviare il già enorme carico sulle spalle di Melbourne. Andranno lì, in particolare, i primi tre giocatori del mondo del ranking ATP e di quello WTA: in un caso sono Novak Djokovic, Rafael Nadal e Dominic Thiem, nell'altro Ashleigh ...

