(Di venerdì 8 gennaio 2021) Per tanti anni è stato corrispondente de "Il Giornale d'Italia" e del quotidiano "Il Tempo". Ha scritto articoli per decine di giornali e riviste ed è stato autore di alcuni volumi. Lascia una ricca ...

histoniumnet : Addio al Cavalier Giuseppe Catania, decano dei giornalisti vastesi -

Ultime Notizie dalla rete : Addio Cavalier

PUPIA

Oltre cento persone per l’ultimo abbraccio alla vedova del fondatore «Umile e capace di donare, i suoi ricordi ci scalderanno il cuore» ...Roger Deakins è stato a lungo uno dei preferiti dai fan per il suo lavoro di direttore della fotografia. In particolare per le sue precedenti collaborazioni con i fratelli Coen, Sam Mendes e, recentem ...