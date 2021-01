Viabilità Roma Regione Lazio del 07-01-2021 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 7 gennaio 2021)DEL 7 GENNAIOORE 15.20 GINA PANDOLFO BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA, PARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO IN INTERNA TRA GLI SVINCOLI LAURENTINA E CASILINA IN ESTERNA CODE TRA DIRAMAZIONENORD E SALARIA, PER LAVORI MENTRE SULLA TANGENZIALE EST UN INCIDENTE E’ LA CAUSA DELLE CODE TIBURTINA E SALARIA, IN DIREZIONE DELLO STADIO PER TRAFFICO CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA LA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE, NEI DUE SENSI ALTRO INCIDENTE SU VIA DELLA MURATELLA CAUSA CODE ALL’ALTEZZA DI VIA BERNARDINO ZENDRINI, NEI DUE SENSI DI MARCIA PER IL TRASPORTO FERROVIARIO SULLA LINEA-ORTE-ANCONA, IL TRAFFICO E’ SOSPESO PER UNA FRANA CHE HA INTERESSATO LA SEDE FERROVIARIA A CAUSA ...