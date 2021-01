Ultime Notizie Roma del 07-01-2021 ore 19 | 10

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 7 gennaio 2021)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio a Giulianolimature in corso alla bozza giornata nel recovery Plan nelle prossime ore il testo sarà inviato a tutti i partiti della maggioranza negli incontri informali avuti ieri dal ministro Gualtieri con il PD MoVimento 5 Stelle liberi e uguali il documento non è stato consegnato alle delegazioni ad un incontro in largo per un primo confronto era stato invitata viene spiegato anche Italia viva che però avrebbe chiesto di ricevere prima il testo una risposta in diretta la ministra Bellanova che aveva parlato di un metodo per nulla tesa quelle quella pari dignità politica più volte sollecitata secondo Bellanova la convocazione Italia viva per l’incontro informale non è mai arrivata punti del partito di Renzi parlano di una maggioranza nella ...