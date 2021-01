Stefano De Martino: 'Con Belen? Non è stato un fallimento, ma…' (Di giovedì 7 gennaio 2021) E' riflessivo e consapevole, non vuole parlare di un matrimonio fallito alle spalle, ma ha metabolizzato la rottura con Belen Rodriguez e l'ha rivalutata. 'Ogni storia d'amore ha un inizio e una fine ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 7 gennaio 2021) E' riflessivo e consapevole, non vuole parlare di un matrimonio fallito alle spalle, ma ha metabolizzato la rottura conRodriguez e l'ha rivalutata. 'Ogni storia d'amore ha un inizio e una fine ...

MediasetTgcom24 : Stefano De Martino: “Con Belen? Non è stato un fallimento, ma…” #stefanodemartino - zazoomblog : Stefano De Martino fulmine a ciel sereno su Belen: “Il nostro matrimonio non è fallito” - #Stefano #Martino… - infoitcultura : Belen Rodriguez, Stefano De Martino confessa: 'Il nostro matrimonio non è fallito', cosa c'è dietro la loro separaz… - infoitcultura : Stefano De Martino: “Il matrimonio con Belen non è stato un fallimento” - infoitcultura : Stefano De Martino racconta il dramma dell’eroina: “Come mi sono salvato” -