Roma, incidente De Sanctis: soccorsi non chiamati e auto sparita, la dinamica dello scontro non è chiara. I dettagli (Di giovedì 7 gennaio 2021) Gravissimo incidente per Morgan De Sanctis.Nella giornata di ieri, l'ex portiere della Roma, oggi direttore sportivo del club giallorosso, è rimasto coinvolto in una carambola stradale in via Cristoforo Colombo. Il classe '77, trasportato in condizioni serie in all'ospedale Gemelli, dove è stato operato d'urgenza.L'intervento chirurgico è stato piuttosto lungo e delicato, ma è andato bene: al termine dell'operazione l'ex portiere è stato trasportato in terapia intensiva. Adesso, De Sanctis è fuori pericolo, ma restano da chiarire alcuni dettagli della vicenda. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, infatti, il dirigente del club giallorosso, che stava tornando a casa dal centro sportivo di Trigoria, dopo l'incidente avrebbe inizialmente scelto di recarsi in taxi a Villa ... Leggi su mediagol (Di giovedì 7 gennaio 2021) Gravissimoper Morgan De.Nella giornata di ieri, l'ex portiere della, oggi direttore sportivo del club giallorosso, è rimasto coinvolto in una carambola stradale in via Cristoforo Colombo. Il classe '77, trasportato in condizioni serie in all'ospedale Gemelli, dove è stato operato d'urgenza.L'intervento chirurgico è stato piuttosto lungo e delicato, ma è andato bene: al termine dell'operazione l'ex portiere è stato trasportato in terapia intensiva. Adesso, Deè fuori pericolo, ma restano da chiarire alcunidella vicenda. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, infatti, il dirigente del club giallorosso, che stava tornando a casa dal centro sportivo di Trigoria, dopo l'avrebbe inizialmente scelto di recarsi in taxi a Villa ...

SkySport : ULTIM'ORA Roma, incidente stradale per il ds De Sanctis Operato al Gemelli, non è in pericolo di vita #SkySport… - pisto_gol : In bocca al lupo a Morgan De Sanctis, vittima nella notte di un grave incidente stradale e ricoverato in terapia in… - DiMarzio : #Roma, #DeSanctis in terapia intensiva dopo un'incidente stradale - repubblica : Roma, incidente a Morgan De Sanctis, il mistero delle due chiamate al 118 e l'ambulanza rifiutata - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: #Roma Migliorano le condizioni di #DeSanctis, sarà presto a #Trigoria -