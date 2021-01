Ricciardi: con l’alternanza di chiusure e aperture, non si inverte la curva dei contagi (Di giovedì 7 gennaio 2021) «Le limitazioni decise non saranno sufficienti, è evidente», dice Walter Ricciardi, consulente del ministro della Salute Roberto Speranza, in un’intervista al Messaggero. Il docente della Cattolica di Roma, rappresentante dell’ala rigorista degli scienziati, ribadisce: «La circolazione del virus è ancora intensa. Questo stato di emergenza per altri sei mesi è necessario ma va colto in funzione dell’emergenza scientifica che dice una cosa ormai chiara: le misure per fermare la trasmissione di Sars-Cov-2 vanno mantenute in maniera coordinata sul territorio italiano e in modo comprensibile ai cittadini. Soprattutto devono essere applicate in maniera costante». Ricciardi è critico nei confronti delle ultime misure adottate dal governo, con aperture e chiusure a singhiozzo. «Bisogna utilizzare questo stato di emergenza per ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 7 gennaio 2021) «Le limitazioni decise non saranno sufficienti, è evidente», dice Walter, consulente del ministro della Salute Roberto Speranza, in un’intervista al Messaggero. Il docente della Cattolica di Roma, rappresentante dell’ala rigorista degli scienziati, ribadisce: «La circolazione del virus è ancora intensa. Questo stato di emergenza per altri sei mesi è necessario ma va colto in funzione dell’emergenza scientifica che dice una cosa ormai chiara: le misure per fermare la trasmissione di Sars-Cov-2 vanno mantenute in maniera coordinata sul territorio italiano e in modo comprensibile ai cittadini. Soprattutto devono essere applicate in maniera costante».è critico nei confronti delle ultime misure adottate dal governo, cona singhiozzo. «Bisogna utilizzare questo stato di emergenza per ...

