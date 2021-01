L’Inter riparte da Roma, Juve a caccia continuità col Sassuolo, per il Milan c’è l’esame Toro (Di giovedì 7 gennaio 2021) Il Big Match giornata sarà sicuramente l’anticipo domenicale delle 12 che vedrà la seconda in classifica, L’Inter, fare visita alla terza, la lanciatissima Roma.Le ultime cinque sfide tra queste due squadre in Serie A sono terminate con l’esito meno atteso, il pareggio. Il segno “X” si è verificato anche in cinque degli ultimi otto incontri all’Olimpico, con un successo nerazzurro e due giallorossi nel parziale. Nella gara che oppone il miglior attacco del torneo (L’Inter, con 41 gol) e il quarto (la Roma, 35), sarà difficile assistere ad un match con poco spettacolo: in otto degli ultimi nove scontri di campionato, entrambe le squadre hanno trovato il gol.Il posticipo della domenica sera vede la Juventus reduce dalla vittoria a San Siro contro il Milan, alla ricerca della terza ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 7 gennaio 2021) Il Big Match giornata sarà sicuramente l’anticipo domenicale delle 12 che vedrà la seconda in classifica,, fare visita alla terza, la lanciatissima.Le ultime cinque sfide tra queste due squadre in Serie A sono terminate con l’esito meno atteso, il pareggio. Il segno “X” si è verificato anche in cinque degli ultimi otto incontri all’Olimpico, con un successo nerazzurro e due giallorossi nel parziale. Nella gara che oppone il miglior attacco del torneo (, con 41 gol) e il quarto (la, 35), sarà difficile assistere ad un match con poco spettacolo: in otto degli ultimi nove scontri di campionato, entrambe le squadre hanno trovato il gol.Il posticipo della domenica sera vede lantus reduce dalla vittoria a San Siro contro il, alla ricerca della terza ...

