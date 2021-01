Lazio, Radu verso il record di presenze in Serie A (Di giovedì 7 gennaio 2021) Roma, 7 gennaio 2021- Non è soltanto Ciro Immobile l'uomo dei record per la Lazio : Stefan Radu è già entrato nella storia dei biancocelesti e presto potrebbe raggiungere un nuovo primato con la ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 7 gennaio 2021) Roma, 7 gennaio 2021- Non è soltanto Ciro Immobile l'uomo deiper la: Stefanè già entrato nella storia dei biancocelesti e presto potrebbe raggiungere un nuovo primato con la ...

