La suocera della donna uccisa a Capitol Hill: "Non so davvero perché abbia deciso di farlo". (Di venerdì 8 gennaio 2021) Era partita da San Diego, dove viveva con il marito, per partecipare alla manifestazione contro i presunti brogli elettorali a Washington. Su Twitter aveva scritto: "Niente ci fermerà, possono provarci e riprovarci ma la tempesta è qui e arriverà a Washington in meno di 24 ore, dal buio alla luce". Ashli Babbitt veterana dell'Aeronautica americana, ha perso la vita nei tafferugli seguiti all'occupazione del Congresso americano da parte di alcuni dei partecipanti alla marcia pro-Trump, organizzata per denunciare i presunti brogli nelle elezioni americane dello scorso tre novembre nel giorno della conferma dell'elezione del nuovo presidente Joe Biden. Ashli è morta poco dopo essere stata colpita al collo da un proiettile vacante, esploso da uno dei membri del personale di sicurezza per disperdere i manifestanti che avanzavano all'interno del palazzo ...

