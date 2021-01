Jesé dà l’addio al calcio? L’ex Real Madrid e PSG verso la partecipazione in un reality

Leggi su sportface

(Di giovedì 7 gennaio 2021)Rodríguez, ex calciatore dele Paris Saint-Germain, ha deciso di tuffarsi nel mondo deiity. Come riporta Mundo Deportivo, dopo la rescissione del suo contratto con il club parigino lo spagnolo potrebbe partecipare alla nuova stagione della versione iberica del celebreity show Survivor. Un cambiamento di rotta che non dovrebbe sorprendere più di tanto dato cheè abituato ad essere sotto la luce dei riflettori. Proprio una sua comparsata in un altroity per parlare con la sua fidanzata, l’influencer Aurah Ruiz, ha spinto il PSG a chiudere con qualche mese d’anticipo il rapporto di lavoro con l’ormai ex giocatore. SportFace.