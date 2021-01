Iren | i consigli per proteggere il contatore dal gelo invernale

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 7 gennaio 2021) (Teleborsa) – Le previsioni meteo per i prossimi giorni annunciano ancora l’arrivo di freddo intenso che interesserà in particolare l’Emilia dove le temperature scenderanno al di sotto dello zero. In queste condizioni ildell’acqua può congelare e quindi scoppiare se non adeguatamente protetto, ricordasottolineando che “il repentino abbassamento delle temperature e le previsioni di un clima sempre più rigido rendono quindi necessari alcuni accorgimenti per garantirne il corretto funzionamento ed impedire spiacevoli rotture a causa delcon la conseguente interruzione dell’erogazione e successive possibili perdite e allagamenti“. La società energetica suggerisce perciò di controllare l’ubicazione del proprioe le sue protezioni contro le basse temperature, a maggior ragione anche nelle ...