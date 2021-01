Inter | infortunio D’ambrosio | fuori 4-5 settimane

Leggi su alfredopedulla

In casac'era preoccupazione per le condizioni di Danilo. Entrato nel finale, è stato costretto a uscire anzitempo per unal ginocchio in uno scontro di gioco con Leris. Come riportato dal report medico sul sito dell', sottoposto a esami strumentali all'Istituto Humanitas di Rozzano, il terzino ha riportato "una distrazione del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro". Previsti nuovi controlli per la settimana prossima, ma Antonio Conte dovrà farne a meno per almeno 4-5 giornate.