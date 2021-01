Il nuovo singolo di Vasco è fisso in testa alle classifiche (Di giovedì 7 gennaio 2021) ROMA – Vasco Rossi non delude le aspettative e raggiunge la vetta delle classifiche con il suo nuovo singolo, ‘Una canzone d’amore buttata via’. Il brano, dopo aver debuttato l’1 gennaio alla numero 1 in radio, su Amazon Music, su Apple Music, su iTunes e su YouTube Music, resta stabile tra i più ascoltati. Il rocker conquista tutti con la power ballad presentata in anteprima su Rai 1 a ‘Danza con me’, lo show di Roberto Bolle che ha tenuto compagnia agli italiani la sera di Capodanno. Tra atmosfere sognanti e chitarre rock, Vasco conquista l’orecchio degli ascoltatori e regala la sua prima hit del 2021, anticipazione del prossimo disco di inediti. Uscirà il 12 novembre un lavoro che, come ha anticipato lo stesso artista, conterrà 10 tracce. Intanto, sarà pubblicato stasera alle 21 il video ufficiale di ‘Una canzone d’amore buttata via’ girato a Bologna in piazza Maggiore. Leggi su dire (Di giovedì 7 gennaio 2021) ROMA – Vasco Rossi non delude le aspettative e raggiunge la vetta delle classifiche con il suo nuovo singolo, ‘Una canzone d’amore buttata via’. Il brano, dopo aver debuttato l’1 gennaio alla numero 1 in radio, su Amazon Music, su Apple Music, su iTunes e su YouTube Music, resta stabile tra i più ascoltati. Il rocker conquista tutti con la power ballad presentata in anteprima su Rai 1 a ‘Danza con me’, lo show di Roberto Bolle che ha tenuto compagnia agli italiani la sera di Capodanno. Tra atmosfere sognanti e chitarre rock, Vasco conquista l’orecchio degli ascoltatori e regala la sua prima hit del 2021, anticipazione del prossimo disco di inediti. Uscirà il 12 novembre un lavoro che, come ha anticipato lo stesso artista, conterrà 10 tracce. Intanto, sarà pubblicato stasera alle 21 il video ufficiale di ‘Una canzone d’amore buttata via’ girato a Bologna in piazza Maggiore.

IlContiAndrea : Il nuovo singolo di #OrnellaVanoni si intitola “Un sorriso dentro al pianto”. Il testo è firmato da Francesco Gabba… - lllily_rose : RT @S19930112: -1 al nuovo singolo “Vibez” -5 al suo compleanno -8 al nuovo album “Nobody Is Listening” ZQUAD SIAMO PRONTE? - twoghostvss : RT @S19930112: -1 al nuovo singolo “Vibez” -5 al suo compleanno -8 al nuovo album “Nobody Is Listening” ZQUAD SIAMO PRONTE? - alessiameko : non c'è persona più felice di me per il nuovo singolo di zayn e album - missiteveryday_ : @fiofineline DOMANI ESCE VIBEZ IL NUOVO SINGOLO E SEMBRA CHE IL 15 ESCA L'ALBUM -