Ian McKellen supporta Elliot Page: "Quando fai coming out tutto migliora" (Di giovedì 7 gennaio 2021) Ian McKellen ha parlato del coming out di Elliot Page, spiegando come tutto migliori dopo essersi dichiarati, poiché si acquisisce maggiore fiducia in se stessi. Ian McKellen, uno degli attori apertamente gay più influenti di Hollywood, ha supportato pubblicamente il suo ex co-protagonista di X-Men Elliot Page dopo che il giovano attore ha fatto coming out come transgender a dicembre. In una recente intervista rilasciata a Attitude Magazine, Ian McKellen ha parlato della sua esperienza come attore dichiaratamente gay ed ha quindi spiegato come tutto migliori nel momento in cui decidi di non nasconderti più.

