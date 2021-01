Giudice Sportivo: un giallorosso entra in diffida, mano pesante per Nandez (Di giovedì 7 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCosta carissima a Nandez l’espulsione maturata nel secondo tempo della sfida contro il Benevento. Il centrocampista del Cagliari, oltre ad entrare in diffida e a dover pagare 5mila euro di ammenda, sarà costretto a saltare i prossimi due turni di campionato. Dopo l’ammonizione comminata dall’arbitro Abbattista, l’uruguaiano “ha rivolto reiteratamente al direttore di gara espressioni irriguardose e provocatorie appoggiandogli la mano sul braccio successivamente al provvedimento di espulsione”, si legge nella nota. Per quanto riguarda il Benevento entra in diffida Riccardo Improta, che alla Sardegna Arena ha ricevuto il quarto giallo del suo campionato. Qui tutti i provvedimenti del Giudice Sportivo L'articolo proviene ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 7 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCosta carissima al’espulsione maturata nel secondo tempo della sfida contro il Benevento. Il centrocampista del Cagliari, oltre adre ine a dover pagare 5mila euro di ammenda, sarà costretto a saltare i prossimi due turni di campionato. Dopo l’ammonizione comminata dall’arbitro Abbattista, l’uruguaiano “ha rivolto reiteratamente al direttore di gara espressioni irriguardose e provocatorie appoggiandogli lasul braccio successivamente al provvedimento di espulsione”, si legge nella nota. Per quanto riguarda il BeneventoinRiccardo Improta, che alla Sardegna Arena ha ricevuto il quarto giallo del suo campionato. Qui tutti i provvedimenti delL'articolo proviene ...

