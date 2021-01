Gimbe: terza ondata Covid-19 in arrivo con numeri troppo alti. E l’impatto vaccino è ancora lontano (Di giovedì 7 gennaio 2021) Un aumento dei nuovi casi di Covid del 27% nella settimana dal 29 dicembre al 5 gennaio, a fronte di una imponente riduzione dei tamponi. Terapie intensive e ricoveri in area medica sopra la soglia di saturazione in metà delle regioni. Decessi nuovamente in salita. La terza ondata di Covid è alle porte "con numeri troppo elevati per riprendere il tracciamento, con un reale impatto dei vaccini ancora molto lontano e dati preoccupanti sulle nuove varianti". E il sistema "a colori" per monitorare la situazione delle Regioni italiane utilizzato dal Governo è "da rivedere perché sta dando risultati modesti a fronte di costi economici e sociali elevati".Sono alcune delle considerazioni fatte dalla Fondazione Gimbe che, nel consueto ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 7 gennaio 2021) Un aumento dei nuovi casi didel 27% nella settimana dal 29 dicembre al 5 gennaio, a fronte di una imponente riduzione dei tamponi. Terapie intensive e ricoveri in area medica sopra la soglia di saturazione in metà delle regioni. Decessi nuovamente in salita. Ladiè alle porte "conelevati per riprendere il tracciamento, con un reale impatto dei vaccinimoltoe dati preoccupanti sulle nuove varianti". E il sistema "a colori" per monitorare la situazione delle Regioni italiane utilizzato dal Governo è "da rivedere perché sta dando risultati modesti a fronte di costi economici e sociali elevati".Sono alcune delle considerazioni fatte dalla Fondazioneche, nel consueto ...

