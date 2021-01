‘Gf Vip 5’ | Ariadna Romero ospite a ‘Casa Chi’ rivela degli interessanti retroscena sulla sua storia con Pierpaolo Pretelli e c’entrano ‘Uomini e Donne’ e ‘Temptation Island’

Leggi su isaechia

(Di giovedì 7 gennaio 2021), ex fidanzata del vippone, è statanell’ultima puntata di CasaChi su Instagram. La ragazza ha parlato del crollo avuto dain seguito alla sua visita al Gf Vip ed ha cercato di capire il motivo di tale reazione: Quando mi ha visto era il momento in cui le cose con Elisabetta Gregoraci non erano andate come lui sperava e probabilmente ha avuto questo crollo e si è appoggiato a me. Io sono sicura che lui non è innamorato di me, come non lo sono io. Però sono la cosa più vicina a una coppia, ma non so spiegare.ha poi spiegato di non aver nulla da rimproverare al suo ex fidanzato in merito alla relazione che sta vivendo nella Casa con Giulia Salemi. Sul tema delicato di presentare un nuovo partner a loro figlio, ...