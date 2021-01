Foca monaca avvistata in Salento dopo 50 anni (Di giovedì 7 gennaio 2021) avvistata una Foca monaca in Salento dopo 50 anni: l’esemplare è stato visto nelle acque dell’area marina protetta di Porto Cesareo e di Nardò “È una notizia entusiasmante per il contesto naturalistico del Salento e in particolare del tratto jonico della costa. Dimostra, peraltro, che siamo stati lungimiranti a prevedere un’azione di monitoraggio della Foca monaca mediterranea… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di giovedì 7 gennaio 2021)unain50: l’esemplare è stato visto nelle acque dell’area marina protetta di Porto Cesareo e di Nardò “È una notizia entusiasmante per il contesto naturalistico dele in particolare del tratto jonico della costa. Dimostra, peraltro, che siamo stati lungimiranti a prevedere un’azione di monitoraggio dellamediterranea… L'articolo Corriere Nazionale.

