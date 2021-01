Domeniche bestiali – A Fossano chi ha più di 8 anni non può giocare a pallone

(Di giovedì 7 gennaio 2021) Il nemico dello stopper panzuto della terza categoria è l’attaccante fighetto che si atteggia a Ronaldo. Il nemico dei tifosi della squadra di paese è l’arbitro, a prescindere dalle decisioni che prende. Il nemico del magazziniere del team dilettantistico è l’attaccante coi piedi non proprio sopraffini che gli tira tutti i palloni nel bosco dietro la porta, costringendolo a recuperarli. Insomma, ogni protagonista delleha un nemico diverso, ma tutti insieme abbiamo un nemico comune: quello che buca il. Sì, quante volte durante partite epiche tra cemento e zaini a fare i pali, su fazzoletti di terra battuta – dove battuta indica più che altro l’ironia che ci vuole per immaginare lì un campo da calcio – ilè finito su un balcone, in una finestra, finendo per essere distrutto a ...

Una domenica bestiale, da vecchi tempi. Tutti in campo di domenica come non accadeva da quasi nove anni e come accadrà di nuovo mercoledì, giorno dell’Epifania. Sapore antico ...Per quanto consci e preparati al peggio, nessuno sotto sotto si aspettava un 5-1 fra Atalanta e Sassuolo; vuoi la classifica, vuoi l’esperienza maturata, vuoi ...