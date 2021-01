Dayane Mello farebbe un figlio con Urtis: ecco la reazione di Giacomo – VIDEO (Di giovedì 7 gennaio 2021) Dayane Mello proprio in queste ore ha svelato il suo desiderio di realizzare il sogno di Giacomo Urtis di diventare padre. La concorrente del Grande Fratello Vip, confidandosi con Rosalinda Cannavò, le ha raccontato la sua volontà di renderlo felice. Dayane Mello farebbe un figlio con Urtis: ecco la reazione di Giacomo dopo averlo scoperto... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di giovedì 7 gennaio 2021)proprio in queste ore ha svelato il suo desiderio di realizzare il sogno didi diventare padre. La concorrente del Grande Fratello Vip, confidandosi con Rosalinda Cannavò, le ha raccontato la sua volontà di renderlo felice.unconladidopo averlo scoperto... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

fanpage : 'A sedici anni ho preso tutte le medicine per morire'. Il drammatico racconto di Dayane. - GrandeFratello : Dayane ha appena trascorso una notte molto difficile... #GFVIP - trash_italiano : La pagina brasiliana Hugo Gloss, che conta 16,8 milioni di followers, ha lanciato un appello per supportare Dayane… - GizellyTradutor : RT @GrandeFratello: Dayane ha appena trascorso una notte molto difficile... #GFVIP - amala99_ : @GOT10357906 Ma quindi gli aerei per Dayane sono due? Perché c’è anche quello “Il GF è più bello se è felice Dayane Mello” -