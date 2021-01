Covid | report Gimbe | “Primi segnali della terza ondata”

Leggi su improntaunika

(Di giovedì 7 gennaio 2021) Alessandro Nunziati Più contagi e meno tamponi, in linea con i precedenti periodi festivi in cui si è visto che cala l’attività dei test effettuati. Nonostante ciò i nuovi casi di coronavirus, nella settimana che va dal 29 dicembre al 5 gennaio sono aumentati del 27% rispetto ai sette giorni precedenti (e dopo sei settimane di calo continuo). A certificarlo è l’ultimoindipendenteFondazione, che riflette anche sulla possibilità di unaa gennaio. 114.132 nuovi casi, cioè +27% se si guarda alla settimana precedente quando erano stati 90.117. “Dopo sei settimane consecutive in calo, a cavallo del nuovo anno la curva è di nuovo in salita”, dichiara Nino Cartabellotta, presidente di, che aggiunge: “Nelle ultime due settimane, poi, c’è stata una ...