Coronavirus morti in aumento in Africa, la supplica dei virologi: «Non lasciateci senza vaccini» (Di giovedì 7 gennaio 2021) Coronavirus Africa in ginocchio – 7 gennaio 2021. «Il mondo rischia una catastrofe morale», così il virologo camerunese John Nkengasong, a capo del Centro per il controllo e la prevenzione delle malattie Africano (Cdc-Africa), seriamente preoccupato per un possibile arrivo tardivo dei vaccini contro la pandemia. «Spero che le campagne di vaccinazione inizino entro aprile», ha aggiunto l’esperto, sottolineando che il paese sta vivendo la seconda ondata da Covid-19. leggi anche l’articolo —> Vaccino Moderna, l’Ema dà il via libera, Speranza: “Un altro importante passo avanti” Come riportato anche sull’Avvenire, l’Africa è il continente con uno dei più bassi livelli di contagi al mondo, ma le autorità non vogliono abbassare la guardia. Da qui le sollecitazioni degli scienziati ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 7 gennaio 2021)in ginocchio – 7 gennaio 2021. «Il mondo rischia una catastrofe morale», così il virologo camerunese John Nkengasong, a capo del Centro per il controllo e la prevenzione delle malattieno (Cdc-), seriamente preoccupato per un possibile arrivo tardivo deicontro la pandemia. «Spero che le campagne di vaccinazione inizino entro aprile», ha aggiunto l’esperto, sottolineando che il paese sta vivendo la seconda ondata da Covid-19. leggi anche l’articolo —> Vaccino Moderna, l’Ema dà il via libera, Speranza: “Un altro importante passo avanti” Come riportato anche sull’Avvenire, l’è il continente con uno dei più bassi livelli di contagi al mondo, ma le autorità non vogliono abbassare la guardia. Da qui le sollecitazioni degli scienziati ...

