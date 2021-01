Come la scienza studia l’ansia e la depressione indotte dalla povertà (Di giovedì 7 gennaio 2021) Le persone che sono costrette a lottare per sostenere i propri bisogni primari incontrano spesso lungo il proprio percorso la paura e la disperazione. E, purtroppo, queste ultime possono essere il preambolo di ansia, depressione e altri problemi di salute mentale, i quali non fanno altro che indebolire la già fragile situazione economica delle persone interessate. Un vero e proprio cortocircuito, che gli esperti hanno soprannominato “trappola della povertà psicologica”. In una recente pubblicazione su Science, scienziati ed economisti hanno analizzato questo fenomeno, e in particolare Come i programmi di welfare dei governi da un lato, e il cambiamento climatico dall’altro, abbiano avuto un impatto notevole sui casi di depressione e sul numero dei suicidi. In questa animazione, diffusa dallo stesso giornale, ... Leggi su wired (Di giovedì 7 gennaio 2021) Le persone che sono costrette a lottare per sostenere i propri bisogni primari incontrano spesso lungo il proprio percorso la paura e la disperazione. E, purtroppo, queste ultime possono essere il preambolo di ansia,e altri problemi di salute mentale, i quali non fanno altro che indebolire la già fragile situazione economica delle persone interessate. Un vero e proprio cortocircuito, che gli esperti hanno soprannominato “trappola dellapsicologica”. In una recente pubblicazione su Science, scienziati ed economisti hanno analizzato questo fenomeno, e in particolarei programmi di welfare dei governi da un lato, e il cambiamento climatico dall’altro, abbiano avuto un impatto notevole sui casi die sul numero dei suicidi. In questa animazione, diffusa dallo stesso giornale, ...

luigidimaio : Le parole del Presidente Mattarella, come sempre, indicano la via da percorrere. La scienza ci offre l’arma più for… - DogsHistorian : @MissPanix14 Sì, considerando che Trump si vanta di non leggere nulla, che non crede nella scienza e che parla come un semi-analfabeta. ???????? - 54hosoi : RT @bad_scientists: IL VACCINO ITALIANO. Come per quelli di Putin e di Oxford, anche nel caso del vaccino dell'azienda Reithera i politic… - pavelrigromov : RT @maestrosospetto: Anche uomini come, ad esempio, i comunisti hanno un religione. Infatti, essi credono ciecamente nella scienza moderna.… - GerardoDAmico : RT @bad_scientists: IL VACCINO ITALIANO. Come per quelli di Putin e di Oxford, anche nel caso del vaccino dell'azienda Reithera i politic… -

Ultime Notizie dalla rete : Come scienza Come la scienza studia l ansia e la depressione indotte dalla povertà Wired.it Come la scienza studia l'ansia e la depressione indotte dalla povertà

Sono circoli viziosi quelli che legano le condizioni economiche ai disturbi mentali (e viceversa). Uno studio su Science ha esaminato queste dinamiche ...

La rettrice della Bicocca, Giovanna Iannantuoni: "Ricerca e sviluppo siano in cima agli investimenti"

La rettrice fa un bilancio delle sfide del 2021: "Non bastano attività di spesa di breve periodo, ma è tutta una mentalità che deve ...

Sono circoli viziosi quelli che legano le condizioni economiche ai disturbi mentali (e viceversa). Uno studio su Science ha esaminato queste dinamiche ...La rettrice fa un bilancio delle sfide del 2021: "Non bastano attività di spesa di breve periodo, ma è tutta una mentalità che deve ...